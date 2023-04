Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il trailer del prequel di Hunger Games è in arrivo!

L'account Twitter del prequel di Hunger Games, Ballata dell'Usignolo e del Serpente, ha condiviso un misterioso numero di telefono che quando viene inviato come sms anticipa un dettaglio importante del film: il trailer è in arrivo, per la gioia dei fan della saga cinematografica che ha portato al successo Jennifer Lawrence.

Ballata dell'Usignolo e del Serpente è basato sull'omonimo romanzo di Suzanne Collins che racconta le origini di Coriolanus Snow (Tom Blyth) prima che diventasse il tirannico sovrano di Panem durante gli eventi di Hunger Games. Su Everyeye trovate il poster di Ballata dell'Usignolo e del Serpente.



Francis Lawrence, regista del film e della saga, ha dichiarato a Vanity Fair:"È una storia d'amore. Un tipo di storia d'amore ambientata in un mondo diverso e in un'epoca diversa. Una storia d'amore molto intima".



Il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per la sua stirpe in declino, una famiglia un tempo gloriosa e ora caduta in disgrazia in un periodo post-bellico. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow è preoccupato quando viene assegnato ad una mentore di nome Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), ragazza vincitrice del Distretto 12. Dopo che Lucy Gray ha attirato l'attenzione di tutta Panem, Snow pensa di poter ribaltare a proprio favore le sorti della gara. Unendo le proprie forze Baird e Snow intraprenderanno una corsa contro il tempo per la sopravvivenza, che decreterà chi tra i due è un usignolo e chi un serpente.



Rachel Zegler nel cast del prequel di Hunger Games affiancherà anche Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Laurel Marsden, Viola Davis, Peter Dinklage, Jose Andrés Rivera e Ashley Liao.