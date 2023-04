Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il primo trailer del prequel di Hunger Games!

Lionsgate ha distribuito il trailer di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, primo film prequel di Hunger Games, in arrivo nelle sale il prossimo autunno. Dopo l'anticipazione tramite l'account social del film sull'imminente pubblicazione del trailer, Lionsgate è passata ai fatti e ha pubblicato il video con le prime sequenze.

Basato sull'omonimo romanzo di Suzanne Collins, Ballata dell'Usignolo e del Serpente racconta le origini di Coriolanus Snow (Tom Blyth) prima che diventasse il tirannico sovrano di Panem nel corso degli Hunger Games.



Coriolanus sarà costretto a scegliere tra il bisogno di seguire le regole e il desiderio di sopravvivenza. A corredo del film un cast ricco di nomi importanti che comprende il premio Oscar Viola Davis nel ruolo di Dr. Volumnia Gaul, al fianco di Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson, Mackenzie Lansing e la star di Game of Thrones Peter Dinklage. Dopo il post preludio al trailer del prequel di Hunger Games, finalmente online sono disponibili le prime immagini.



La saga contribuì a lanciare la carriera a Hollywood di Jennifer Lawrence, grazie al personaggio di Katniss Everdeen. Nel 2013 l'attrice ha vinto un Oscar per la sua performance in Il lato positivo - Silver Linings Playbook, nonostante abbia ottenuto la prima candidatura già nel 2010 con Un gelido inverno.



Francis Lawrence ha definito il prequel come "un tipo di storia d'amore ambientata in un mondo diverso e in un'epoca diversa. Una storia d'amore molto intima". Non perdetevi il poster ufficiale di Ballata dell'Usignolo e del Serpente sul nostro sito.