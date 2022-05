Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Tom Blyth protagonista del prequel di Hunger Games

Era stato da tempo annunciato il film prequel di Hunger Games, Ballata dell'Usignolo e del Serpente, ma solo adesso veniamo a conoscenza di chi ne interpreterà il protagonista, ovvero un giovane Presidente Snow: l'attore Tom Blyth.

Lionsgate ci fa sapere che i lavori sul prequel di Hunger Games procedono, e che è stato finalmente trovato uno dei suoi protagonisti, l'attore che presterà il volto a Coriolanus Snow.

Si tratta di Tom Blyth, giovane interprete della serie di Epix Billy The Kid, e che recentemente abbiamo visto anche nel nuovo show del creatore di Downton Abbey Julian Fellowes, The Gilded Age.

Blyth porterà dunque sullo schermo una versione del personaggio interpretato nella saga principale da Donald Sutherland molto precedente a quella che conosciamo.

"Sono cose che accadono molto prima, hanno luogo in un'epoca precedente" raccontava infatti la produttrice della saga Nina Jacobson in un'intervista: "Qui si tratta dei decimi Hunger Games, mentre all'epoca di Catching Fire eravamo ai settantacinquesimi. Penso che gli Hunger Games fossero considerevolmente meno sfarzosi di quel che poi diverranno, quindi sarà divertente vedere come erano a quei tempi".

La storia raccontata dal nuovo film si basa infatti sul libro Ballata dell'Usignolo e del Serpente, romanzo del 2020 di Suzanne Collins, che fa ritorno nel distopico mondo che abbiamo conosciuto grazie alle avventure di Katniss Everdeen.

Ballata dell'Usignolo e del Serpente arriverà sul grande schermo a novembre 2023.