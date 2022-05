Ballata dell'Usignolo e del Serpente: svelata la trama del prequel di Hunger Games su Snow

A poche ore dall'annuncio di Tom Blyth protagonista di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, la Lionsgate ha svelato la sinossi ufficiale della pellicola. I nuovi dettagli della trama, che seguono da vicino l'ultimo romanzo di Suzanne Collins, anticipano l'ascesa politica di Snow e la sua relazione con Lucy Gray Baird. Potete leggerla di seguito.

"Diversi anni prima di diventare il tirannico Presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per la sua stirpe in via di estinzione, una famiglia un tempo orgogliosa che è caduta in disgrazia nel dopoguerra a Capitol. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow si allarma quando gli viene assegnato il ruolo di mentore di Lucy Gray Baird, la ragazza tributo dell'impoverito Distretto 12. Ma, dopo che Lucy Gray ha conquistato tutta l'attenzione di Panem cantando durante la cerimonia della mietitura, Snow pensa di poter ribaltare le sorti a loro favore. Unendo il loro istinto per la spettacolarità e la ritrovata abilità politica, la corsa contro il tempo di Snow e Lucy per sopravvivere rivelerà alla fine chi è un uccello canterino e chi è un serpente".

Il regista degli ultimi tre film della saga di Hunger Games, Francis Lawrence, tornerà alla regia del prossimo film. Michael Lesslie sta adattando la sceneggiatura dal libro e la Collins sarà produttrice esecutiva. Blyth, protagonista anche della serie western di Epix Billy the Kid, avrà un compito importante nel ricoprire i panni del giovane Snow dato dovrà rivaleggiare con l'eccellente e inquietante interpretazione del presidente da parte di Donald Sutherland nella saga di Hunger Games. Come si evince dalla sinossi, Ballata dell'Usignolo e del Serpente non rinuncerà alla natura più oscura di Snow, quindi Blyth potrebbe rivelarsi un'ottima scelta di casting.

Le riprese di Ballata dell'Usignolo e del Serpente sono previste per quest'anno e il film arriverà al cinema a novembre 2023 sempre con Lionsgate.