Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Snow teme il sabotaggio nella nostra clip esclusiva!

Buona parte di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, come ben sanno i fan che già hanno letto il libro prequel della saga, si baserà sul rapporto tra Coriolanus Snow e Lucy Gray Baird, rispettivamente mentore e tributo alla decima edizione degli Hunger Games: un aspetto che è ben evidente nella clip che vi presentiamo in esclusiva.

Mentre le prime recensioni parlano piuttosto bene di questo Ballata dell'Usignolo e del Serpente, eccoci dunque a dare un nuovo sguardo al giovanissimo (futuro) presidente Snow in questo video della durata di circa un minuto, durante il quale vediamo il personaggio interpretato da Tom Blyth preoccuparsi delle azioni della sua protetta.

Snow teme infatti che Lucy stia tentando deliberatamente di sabotare i suoi piani (l'intenzione di Coriolanus, come ben sa chi ha letto il libro, è quella di far tornare grande la famiglia Snow tramite i soldi che ricaverebbe da un'eventuale, per quanto improbabile, vittoria di Lucy agli Hunger Games), e vuole costringerla a cantare di nuovo in pubblico, come già fatto durante la Mietitura, per ottenere i favori del pubblico.

Il suggerimento della cugina Tigris, però, è quello di andare nella direzione opposta: il personaggio di Hunter Schafer crede sia più saggio cercare di guadagnarsi la fiducia della ragazza, che a quel punto accetterà spontaneamente di far valere nuovamente le sue doti vocali. Cosa ve ne pare? Le interpretazioni di Blyth e Schafer vi sembrano convincenti? Fatecelo sapere nei commenti!