Ballata dell'Usignolo e del Serpente, secondo le prime reazioni il cast è perfetto!

Che piacciano o meno, i film di Hunger Games potevano contare su un cast azzeccatissimo, dai protagonisti Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson ai vari Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks e così via: insomma, sarà riuscito questo Ballata dell'Usignolo e del Serpente a tenere il passo di un livello simile?

Il film che avrebbe potuto vedere il ritorno della Katniss di Jennifer Lawrence ha effettivamente puntato piuttosto in alto sotto quest'aspetto, ingaggiando un astro nascente come Rachel Zegler in compagnia di colleghi del calibro di Peter Dinklage, Viola Davis e Jason Schwartzman: un cast che, stando a quanto leggiamo in queste ore, non avrebbe deluso le aspettative.

Ballata dell'Usignolo e del Serpente è ormai prossimo all'uscita in sala, per cui durante questi giorni qualcuno sta ovviamente cominciando a godersi in anteprima il film ambientato 64 anni prima degli eventi di Hunger Games: proprio il responso che arriva dai primi screening appare chiarissimo, con un plauso unanime rivolto soprattutto agli attori protagonisti, definiti praticamente perfetti.

Un buon motivo, insomma, per partire con una discreta dose di ottimismo: e voi che aspettative avete? Darete una possibilità al prequel sull'ascesa di Snow? Fatecelo sapere nei commenti! Il regista Francis Lawrence, intanto, ha parlato della possibilità di dare un sequel a Ballata dell'Usignolo e del Serpente.