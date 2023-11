Ballata dell'Usignolo e del Serpente, scollatura da urlo per Hunter Schafer alla première!

Hunter Schafer

Come mostrano le foto che trovate in calce alla news, Schafer indossava un vestito dorato a due pezzi con una vistosa scollatura.

Un look che non è passato di certo inosservato.



Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato diversi anni prima gli eventi raccontati nella saga madre con Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. Nel film Tom Blyth interpreta il giovane Coriolanus Snow, ultima vera e propria speranza per scongiurare la sparizione della propria stirpe.

Snow sarà costretto a fare da mentore ad una ragazza, Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler, star di West Side Story e del prossimo live action Disney Biancaneve e i sette nani. Se siete troppo impazienti e non potete aspettare qualche giorno per vedere le prime immagini del prequel recuperate il trailer de Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente. Nel film ovviamente mancherà Jennifer Lawrence ma l'attrice ha dichiarato di essere disposta a tornare ad interpretare Katniss in futuro, nel caso possa emergere un progetto interessante nell'universo di Hunger Games creato da Suzanne Collins.



Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 15 novembre. Nel cast del film anche Peter Dinklage, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman, Viola Davis, Burn Gorman, Fionnula Flanagan e Ashley Liao.



Qualche giorno fa aveva fatto scalpore anche il vestito di Rachel Zegler in omaggio ad Hunger Games e al personaggio di Lawrence, Katniss.