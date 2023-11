La ballata dell'usignolo e del serpente, il regista applaude gli stunt-man

Il cast è uno dei punti di forza del nuovo Hunger Games, il prequel La ballata dell'usignolo e del serpente, in base alle prime recensioni che sono state pubblicate sui media nelle ultime ore. Durante un'intervista è stato chiesto al regista Francis Lawrence se volesse nominare qualche eroe non celebrato della produzione.

Non solo il cast del prequel di Hunger Games è stato perfetto, secondo Lawrence:"Eroi non celebrati. Accidenti. Beh, ringrazio molto Dave Cobb. Gli attori sono fantastici. Sto cercando di pensare. La squadra degli stunt-man, immagino. A volte vengono dimenticati ma la squadra degli stunt-man è fantastica. Scott Ateah è un incontro che ho fatto quando ho realizzato See per Apple con un coordinatore degli stunt-man di base a Vancouver che ha portato lui e il suo team in Germania per lavorare con noi, hanno fatto un ottimo lavoro".



Nell'intervista, Lawrence ha parlato anche della collaborazione con Suzanne Collins e al divertimento nel dar vita alla decima edizione degli Hunger Games:"Quando torni a questi Hunger Games, anche se l'arena è molto diversa ed è molto più rudimentale, vuoi assicurarti di avvicinarti alla competizione in maniera molto diversa, e che l'inizio degli Hunger Games e il modo in cui iniziano è caratterizzato da valori emotivi specifici che differiscono da quelli che abbiamo visto prima".



"Penso che Suzanne [Collins] mi dia sempre la libertà di andare nella direzione che voglio. E in realtà ci siamo limitati a guardare alla Berlino dell'era della ricostruzione nel 1945, alla fine della guerra. Come si fa a ricostruire dopo tutti quei danni e il periodo buio della guerra? È più o meno il motivo per il quale abbiamo girato soprattutto a Berlino".



Recuperate su Everyeye il trailer di La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel di Hunger Games.