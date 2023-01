Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Rachel Zegler aveva rifiutato: 'È così imbarazzante'

Nel giro di pochi anni Rachel Zegler ha letteralmente spiccato il volo: tra un West Side Story e uno Shazam! e con un Biancaneve in arrivo, la giovanissima attrice non può certo lamentarsi della piega presa dalla sua carriera. Il rimpianto, però, è sempre dietro l'angolo, e per lei avrebbe potuto chiamarsi Ballata dell'Usignolo e del Serpente.

Zegler, che recentemente ha confermato la fine delle riprese del prequel di Hunger Games, aveva infatti inizialmente rifiutato la chiamata alle armi: "È una storia così imbarazzante per me. Mi fu offerto questo lavoro a gennaio e io lo volevo tantissimo. Non avevo fatto provini, semplicemente il mio agente mi aveva chiamato dicendomi: 'Francis Lawrence ti vuole'. Lo incontrai per tre ore all'Hotel Soho di Londra. Mi disse che avrebbero girato in Germania e in Polonia, ma io ero appena arrivata a Londra e già volevo scomparire perché era la mia prima volta lontana da casa. Ero lontana da tutti quelli che conosco e che amo, e dissi di no" ha raccontato l'attrice.

La star di West Side Story ha poi proseguito: "Me ne pentii un secondo dopo. Avevo già in programma questo progetto che poi slittò al 2023, quindi mi rimisi in lizza ed ebbi il ruolo, e mi sentii così in colpa per le altre ragazze... Perché semplicemente diedi la mia disponibilità e loro tipo: 'Sì, ok, facciamolo'". Vedremo se il ripensamento di Rachel Zegler si rivelerà un punto a favore del film! Pare, intanto, che Ballata dell'Usignolo e del Serpente debba durare più dello stesso Hunger Games.