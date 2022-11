Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Rachel Zegler conferma la fine delle riprese!

Dopo averci portato dietro le quinte della Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Rachel Zegler ha confermato con un post sui social netowork che le riprese del prequel di Hunger Games sono ufficialmente giunte al termine.

Ambientato più di 60 anni prima dei quattro film visti al cinema con Jennifer Lawrence, Ballata dell'Usignolo e del Serpente approfondirà la storia di Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12 che viene preparata dal suo mentore Coriolanus Snow, l'uomo che nei sequel sarà poi noto come l'antagonista principale di Hunger Games interpretato nella sua versione più anziana da Donald Sutherland.

Proprio per esprimere tutto il suo entusiasmo per questo nuovo ruolo, l'attrice 21enne ha condiviso un paio di foto di se stessa sul set, sottolineato di aver "amato ogni secondo" della sua permanenza davanti la macchina da preso. Inoltre, ha voluto esprimere tutta la gratitudine possibile per la sua vita tranquilla vissuta lontana dalle telecamere mentre in altre parti del mondo le donne si trovano ogni giorno costrette a combattere battaglie per la sopravvivenza.

Viola Davis farà parte della Ballata dell'Usignolo e del Serpente e al suo fianco ci saranno molte altre star tra cui Hunter Schafer, Peter Dinklage, Burn Gorman e Fionnula Flanagan. Quali sono le vostre aspettative su questo prequel? Diteci la vostra nei commenti.