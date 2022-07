Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Peter Dinklage nel cast del prequel di Hunger Games

Dopo le numerose aggiunte recenti nel cast di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il prequel di Hunger Games chiama all'appello anche la star di Game of Thrones Peter Dinklage.

Un altro grande nome si va ad aggiungere al cast di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il film prequel di Hunger Games dedicato al personaggio di Coriolanus Snow (che nella saga principale era interpretato da Donald Sutherland, mentre qui avrà il volto di Tom Blyth).

Peter Dinklage, l'attore di Game of Thrones e di Cyrano, presterà il volto a Dean Highbottom, "una delle persone più potenti nella vita di Snow" ha spiegato il regista della pellicola Francis Lawrence "Come volto austero e vendicativo dei giochi, lui stabilisce le regole e determina ogni aspetto del destino di Coriolanus. Sono entusiasta del fatto che sarà Peter a portarlo sullo schermo".

Come recita la sinossi ufficiale di Ballata dell'Usignolo e del Serpente: "Il giovane diciottenne è l'ultima speranza per un lignaggio che sta ormai scomparendo, quello di una famiglia che è caduta in disgrazia nella Capitol post-guerra. Con i decimi Hunger Games in arrivo, u Snow entra in stato d'allerta quando viene incaricato di essere il mentore di un giovane tributo del Distretto 12, il più misero di tutti, Lucy Gray Baird. Ma Lucy riesce a catturare l'attenzione di tutta Panem cantando durante cerimonia del Raccolto, eSnow inizia a pensare che la fortuna possa essere dalla sua parte. Unendo il loro istinto per il mondo dello spettacolo e una sagacia politica recentemente acquisita, Snow e Lucy dovranno lottare contro il tempo per sopravvivere, e sarà solo allora che si scoprirà chi è un usignolo e chi un serpente".

Qui potete trovare il primo teaser di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, che arriverà al cinema nel 2023.