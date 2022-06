Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Nick Benson e Laurel Marsden si aggiungono al cast

Il prequel di Hunger Games è stato annunciato un paio di anni fa, e le cose iniziano a sbloccarsi adesso. Dopo l'ingresso di Rachel Zegler nel cast, si aggiungono al parterre altri cinque attori: Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples, e Hiroki Berrecloth.

Nel prequel di Hunger Games Benson interpreterà Jessup. L'attore è recentemente apparso in Boo, Bitch di Netflix e in Big Shot di Disney+. Marsden, nota per Ms. Marvel, sarà invece Mayfair Lipp, che è la colei che mette il nome di Lucy Grey in lizza per il decimo Hunger Games. In precedenza l'attrice ha anche recitato al fianco di Sophie Turner e Corey Hawkins in Quibi's Survive e ha anche recentemente completato la produzione di All Fun and Games, con Asa Butterfield e Natalia Dyer.

Lilly Cooper di The Witcher interpreterà Arachne Crane, mentore di un tributo del Distretto 10. Accanto a lei ci sarà l'attrice con la minor esperienza di tutti, Steeples, che sarà Dill, un tributo del Distretto 11. Hiroki Berrecloth sarà invece Treech, tributo del Distretto 7.

Gli attori si uniscono a un cast già nutrito, che conta diverse stelle, e adesso ci si chiede se ci saranno altre aggiunte al parterre di attori del progetto.