La ballata dell'usignolo e del serpente è 'magnifico e complesso' secondo le critiche

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale cinematografiche di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, primo film prequel della saga cinematografica basata sul lavoro letterario di Suzanne Collins. Il film, diretto da Francis Lawrence, propone come protagonisti Rachel Zegler e Tom Blyth. Ecco le prime recensioni.

In attesa di poter andare al cinema a vedere il film recuperate il trailer di La ballata dell'usignolo e del serpente. Secondo quanto riporta The Wrap, 'il nuovo Hunger Games è davvero fantastico. Costruito in modo superbo e recitato in modo squisito, lotta con la complicata eredità della cultura pop del franchise mentre prospera come un danaroso blockbuster IMAX. Zegler si trasforma in una vera star del cinema e Davis è un macabro spasso'.



Positivo anche il commento su The Direct:"L'ultimo Hunger Games è fantastico. È un adattamento incredibilmente fedele le cui lievi modifiche migliorano attivamente il materiale originale (in particolare l'atto 3). L'intero cast è fenomenale e il mondo di Panem è realizzato magnificamente grazie all'impeccabile scenografia". Secondo The Hollywood Handler il film è 'magnifico e complesso'.



Erik Davis di Fandango e Rotten Tomatoes ha espresso chiaramente il proprio pensiero:"Mi è piaciuto molto il nuovo film di Hunger Games, proprio allo stesso livello di La ragazza di fuoco come migliore dell'intera saga, secondo me. Storia solida, ricca di colpi di scena. Grandi sequenze d'azione, sviluppo del personaggio ed espansione dell'universo ma la vera star è il cast" ha dichairato, elogiando in particolare Rachel Zegler, Viola Davis e Peter Dinklage.

Ieri vi avevamo anticipato che gli elogi al cast di La ballata dell'usignolo e del serpente erano i più numerosi nei confronti del prequel di Hunger Games.