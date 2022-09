Ballata dell'Usignolo e del Serpente: il consiglio di Jennifer Lawrence al cast

Quando si tratta di Hunger Games, Jennifer Lawrence è ovviamente una delle figure più preparate e consapevoli in materia. Avere un suo consiglio di fronte alla scommessa di un prequel come Ballata dell'Usignolo e del Serpente è cosa preziosa. Ora al cast non resta che fare tesoro di questo augurio di buona fortuna.

Il nuovo prequel tratto dalla saga di romanzi di Suzanne Collins ha avuto una storia produttiva interessante. Il film è infatti in lavorazione dall'agosto 2017, quando il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer ha espresso per la prima volta interesse a espandere il mondo di Hunger Games oltre i primi quattro film. Inizialmente si pensava addirittura di mettere su una script room che continuasse il lavoro della Collins, ma la sua ultima pubblicazione ha permesso a Lionsgate di ottenere nuovo materiale letterario. Lo studio e l’autrice hanno ricominciato a lavorare fianco a fianco nel giugno 2019 e nell'aprile 2020 sono iniziati i lavori di ricerca del cast e di messa in produzione.

Di recente abbiamo visto la prima foto della Ballata dell’Usignolo e del Serpente che ritrae i due protagonisti, ai quali Jennifer Lawrence si è sentita di dare un consiglio molto spassionato e incoraggiante nel corso di un’intervista con Film Updates direttamente dal Toronto International Film Festival: “Il prequel? Si divertiranno molto. Pensate solo a questo: a divertirvi. Non dovete preoccuparvi di nient’altro”. Ovviamente il consiglio è rivolto al cast nella sua interezza, all’interno del quale una delle ultime new entry è stato Peter Dinklage.

Il prequel di Hunger Games è ambientato 64 anni prima della saga principale e racconta la storia d’amore – drammatica, impossibile e dal futuro probabilmente nefasto – fra l’aspirante Presidente Corionlanus Snow (Tom Blyth), il principale antagonista della futura trilogia, e la sua innamorata e pupilla Lucy Grey Baird (Rachel Zegler), omaggio femminile del Distretto 12. Voi che aspettative avete sul prequel e sul suo nutritissimo cast? Ditecelo nei commenti!