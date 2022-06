Ballata dell'Usignolo e del Serpente, anche Jason Schwartzman nel prequel di Hunger Games!

Continua a prender forma Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il prequel della saga di Hunger Games che ci racconterà il mondo ideato dalla scrittrice Suzanne Collins prima delle avventure di Katniss e soci: il cast del nuovo film del franchise è ancora in via di formazione, e proprio in queste ore ha visto aggiungersi un nuovo pezzo da 90.

Dopo l'arrivo di Hunter Schafer direttamente da Euphoria, infatti, i fan di Hunger Games possono gioire per una new entry che renderà felici soprattutto i fan della saga che apprezzano il cinema di Wes Anderson: è infatti Jason Schwartzman, tra gli attori feticcio del regista di Grand Budapest Hotel, l'ultima aggiunta al cast di Ballata dell'Usignolo e del Serpente.

Schwartzman, la cui ultima fatica sul grande schermo è stata proprio il The French Dispatch del già citato Wes Anderson, darà volto a Lucretius Lucky Flickerman, presentatore della decima edizione degli Hunger Games e antenato di quel Caesar Flickerman che abbiamo imparato a conoscere piuttosto bene durante la saga principale (in occasione della quale, ricordiamo, era stato interpretato da Stanley Tucci).

Cosa ne dite? Vi convince il nome di Schwartzman per il ruolo di Lucretius Flickerman? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il primo teaser di Ballata dell'Usignolo e del Serpente.