Ballata dell'Usignolo e del Serpente, quanto incasserà il prequel di Hunger Games?

La trama del prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente si prospetta interessante; d'altro canto, molti ritengono che spremere a tal punto il franchise di Hunger Games sia eccessivo. Stando ai pronostici, quanto incasserà al box office la pellicola in questione?

Il debutto, previsto per il 17 novembre 2023 negli Stati Uniti e il 15 novembre in Italia, si stima intono ai 50 milioni di dollari, in linea con L'alba del pianeta delle scimmie del 2011 (54,8 milioni). Il target coincide principalmente con le donne tra i 17 e i 34 anni, ma non va dimenticata la larga fetta di appassionati uomini.

Ricordiamo come il primo capitolo di Hunger Games abbia incassato 691 milioni di dollari in tutto il mondo, a cui seguirono gli 864 del secondo, i 755 del terzo e i 652 del quarto – ironia della sorte, la pellicola conclusiva è stata la meno remunerativa, probabilmente a causa dell'errata decisione di suddividere il romanzo in due parti. Lo stesso regista di Hunger Games ha espresso il proprio rimpianto per aver diviso l'ultimo libro.

Diretto da Francis Lawrence, Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Suzanne Collins del 2020 e vede il diciottenne Coriolanus Snow che, diventato mentore della giovane Lucy Gray Bird, sviluppa l'idea che in lei risieda la possibilità del riscatto sociale. Nel cast ricordiamo Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage e Hunter Schafer.

Riuscirà a essere all'altezza delle aspettative? Di certo, rappresenterà un'ottima occasione per approfondire il passato dei celebri personaggi e di collegarne la storia con quella a cui abbiamo assistito nella trilogia classica.