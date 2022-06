Ballata dell'Usignolo e del Serpente: anche Hunter Schafer di Euphoria nel cast

Continuano i casting per il prequel di Hunger Games Ballata dell'Usignolo e del Serpente, e ad aggiungersi questa volta all'ensemble è l'attrice di Euphoria Hunter Schafer.

Dopo l'aggiunta al cast di Tom Blyth e Rachel Zegler, e i recenti annunci relativi al resto degli interpreti che porteranno sullo schermo i personaggi di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il film prequel della saga cinematografica di successo Hunger Games dà il benvenuto ad un'altra star.

Si tratta dell'attrice di Euphoria Hunter Schafer, che nella pellicola interpreterà Tigris Snow "cugina e amica fidata di Coriolanus, che lo accompagna e lo consiglia in tutto, dal suo ruolo di mentore ai valori che decide di portare avanti".

Ballata dell'Usignolo e del Serpente sarà ambientato prima che Coriolanus Snow diventi Presidente di Panem, come riporta anche la sinossi: "Il ragazzo diciottenne è l'ultima speranza per un lignaggio che sta ormai scomparendo, quello di una famiglia che è caduta in disgrazia in una Capitol post-guerra. Con i decimi Hunger Games in arrivo, il giovane Snow entra in stato d'allerta quando viene assegnato come mentore a un giovane tributo del Distretto 12, il più povero di tutti: Lucy Gray Baird. E dopo che Lucy riesce a catturare l'attenzione di tutta Panem cantando in sede di cerimonia del Raccolto, Snow inizia a pensare che la fortuna possa essere a suo favore. Unendo il loro istinto per il mondo dello spettacolo e una sagacia politica da poco acquisita, Snow e Lucy dovranno combattere contro il tempo per sopravvivere, e sarà allora che si capirà chi è un usignolo, e chi un serpente".

Ballata dell'Usignolo e del Serpente è diretta da Francis Lawrence, e arriverà nelle sale a novembre 2023.