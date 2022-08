Ballata dell'Usignolo e del Serpente: prima foto ufficiale dal prequel di Hunger Games!

Dopo la lunga fase di casting che ha aggiunto una grande quantità di volti noti a La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, fra nuove promesse e vecchie glorie, aspettavamo con ansia una prima immagine ufficiale del prequel di Hunger Games. Ora a mostrarsi sono la protagonista Racherl Zegler e il futuro Presidente Snow!

A dire il vero la fase di casting non è ancora del tutto conclusa né le riprese iniziate per il nuovo capitolo prequel dalla saga degli Hunger Games. Nuovi volti continuano ad aggiungersi ogni settimana: prima Peter Dinklage di Game of Thrones e proprio ieri anche Viola Davis nel prequel di Hunger Games. Dopo la conclusione della serie di quattro film guidata da Jennifer Lawrence nel 2015, Lionsgate ha dato il via a un film prequel basato sull'ultimo libro della serie di Suzanne Collins. La Ballata dell'Usignolo e del Serpente è stato pubblicato nel 2020 ed è ambientato 64 anni in anticipo sulla prima puntata.

Ora una nuova immagine ufficiale che trovate in calce all’articolo ci mostra i due protagonisti: da un lato Corionlanus Snow (Tom Blyth), il principale antagonista della futura trilogia, decenni prima che si trasformasse nello spietato presidente che i fan conoscono. Dall’altro la sua innamorata e pupilla Lucy Grey Baird (Rachel Zegler), omaggio femminile del Distretto 12. L’adattamento cinematografico di questo romanzo è in corso da prima ancora che Collins lo pubblicasse.

Il film è infatti in lavorazione dall'agosto 2017, quando il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer ha espresso per la prima volta interesse a espandere il mondo di Hunger Games oltre i primi quattro film. Inizialmente si pensava addirittura di mettere su una script room che continuasse il lavoro della Collins oltre i romanzi, ma la sua ultima pubblicazione ha permesso a Lionsgate di ottenere nuovo materiale letterario. Lo studio e l’autrice hanno ricominciato a lavorare fianco a fianco nel giugno 2019 e nell'aprile 2020 sono iniziati i lavori di ricerca del cast e di messa in produzione.

Cosa ne pensate di questa prima immagine? Ditecelo nei commenti!