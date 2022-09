Ballata dell'Usignolo e del Serpente, anche Fionnula Flanagan nel cast

The Ballad of Songbirds and Snakes ha visto nelle ultime ore aggiungersi al suo già nutrito cast altri 11 attori, tra i quali figura anche l'irlandese Fionnula Flanagan, mentre Jennifer Lawrence (la Katniss Everdeen dei primi 3 film) ci ha subito tenuto ad incoraggiare e consigliare l'intero cast.

La pellicola in uscita nel novembre del 2023 e prequel e spin-off della celebre trilogia The Hunger Games di Suzanne Collins racconterà la storia e l'ascesa di Coriolanus Snow, futuro presidente di Panem, nei 65 anni anni che precedono le avventure della serie originale.

Il mondo ideato dalla Collins, pensato inizialmente per un pubblico di soli ragazzi, è un calderone di eventi, nomi e situazioni calati in un' ambientazione fantascientifica e distopica ed il successo dei primi tre film, di cui il primo uscì nelle sale nell'ormai lontano 2012, ha spinto la Lionsgate a lavorare con maggior convinzione al prequel The Ballad of Songbirds and Snakes, di cui abbiamo già una prima foto ufficiale.

Nonostante l'intero progetto ha iniziato a prendere forma nel 2017 è stato solo nel 2019 che il film ha cominciato ad entrare nel vivo, con un 2020 che ha visto piano piano formarsi un cast di tutto rispetto. Gli attori legati al progetto vengono annunciati a gruppi di più persone e se già vi avevamo annunciato i primi 9 nomi del cast, ora altri 11 si sono aggiunti al film.

Tra questi figurano:

la candidata al Tony Award Fionnula Flanagan che interpreterà Grandma'am, la severa nonna del giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth)

(Tom Blyth) Flora Li Thiemann sarà Livia Carden, mentore di un tributo proveniente dal Distretto 1

Isobel Jesper Jones, Honor Gillies e Eike Onyambu saranno in un qualche modo collegati al Distretto 12

Carl Spencer sarà Smiley e Scott Folan lo vedremo nel ruolo di Beanpole

Alla regia avremo Francis Lawrence, già regista di tutti e quattro i precedenti film della saga.