Ballata dell'Usignolo e del Serpente, la durata: il prequel più lungo degli Hunger Games

Ormai terminate le riprese della Ballata dell'Usignolo e del Serpente, arriva un'altra notizia direttamente dal regista Francis Lawrence riguardo alla durata del prequel. A quanto pare, la Ballata sarà più lunga dei quattro film degli Hunger Games.

"La Ballata prevedeva 85 giorni di riprese. Ci siamo portati avanti di un giorno, ce ne abbiamo messi 84, di meno rispetto a Catching Fire, ma di più rispetto ai due Mocking Jays. Quindi è una via di mezzo, perché abbiamo ripreso gli ultimi due film insieme per 155 giorni, il che significa che ognuno è stato girato in 77 giorni all'incirca. Quindi le riprese della Ballata sono state un po' più lunghe rispetto ai due Mocking Jays, ma più brevi di Catching Fire. Sarà senza alcun dubbio il più lungo tra tutti i film di Hunger Games", così ha rivelato il regista Francis Lawrence durante un'intervista per Collider. Quella di Lawrence è chiaramente una previsione, ma basandosi sulla tabella di marcia del prequel è abbastanza chiaro che i conti ridiano.

Questo significa la possibilità di approfondire ancora di più il personaggio del giovane Coriolanus Snow, nonché villain della saga e focus assoluto del prequel. La Ballata dell'Usignolo e del Serpente ripercorrerà il cammino del personaggio diciottenne, inquadrato nel momento in cui viene scelto come mentore di Lucy Gray Bird durante la decima edizione degli Hunger Games, fino alla sua ascesa come Presidente dei 12 Distretti. E' dunque già intuibile che tanta malvagità e cinismo sia nata in realtà da un grande trauma e da una profonda sofferenza. In questo modo, il prequel avrà l'occasione di dare un nuovo spessore al personaggio e, forse, farcelo vedere sotto una luce diversa.

Nell'attesa del prequel di Hunger Games, date un'occhiata al dietro le quinte della Ballata dell'Usignolo e del Serpente!