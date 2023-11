Ballata dell'Usignolo e del Serpente doveva essere diviso in due film: cos'è cambiato?

Quella di dividere gli adattamenti di libri piuttosto corposi in più parti è un'abitudine che il mondo del cinema ha cominciato a trovare comoda ed efficace un bel po' di tempo fa, e i fan di Hunger Games sanno certo di cosa parliamo: perché, allora, non si è optato per la stessa soluzione per Ballata dell'Usignolo e del Serpente?

Il prequel della saga con Jennifer Lawrence (che, a proposito, era disposta a tornare nei panni di Katniss) arriverà infatti a noi in una soluzione unica, a differenza di quanto accadde con Il Canto della Rivolta, all'epoca opportunamente suddiviso in Parte 1 e Parte 2: una scelta che ha parecchio a che fare con la visione delle cose del regista Francis Lawrence.

"C'è stato tipo un attimo in cui ho pensato: 'Ne facciamo due film?', ma poi ho deciso che no, non percorreremo di nuovo quella strada" sono state le parole di Lawrence, che in effetti ha recentemente ammesso di essersi pentito di aver accettato una simile soluzione in occasione del capitolo finale delle avventure di Katniss. E voi, cosa ne dite? È giusto che un film venga diviso in due parti? Diteci la vostra nei commenti! A tal proposito, ecco quanto durerà Ballata dell'Usignolo e del Serpente.