La ballata dell'usignolo e del serpente, cosa lega Katniss e Lucy? Parla Rachel Zegler

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale del prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, con protagonisti Tom Blyth e la star di West Side Story, Rachel Zegler, che interpreterà Lucy Gray Baird. Nonostante non ci sia alcuna parentela con Katniss Everdeen della saga madre, esiste una connessione tra le due.

Intervenuta nel corso di una conference call, Rachel Zegler ha spiegato cosa lega Lucy a Katniss:"In quanto attori, guardare la performance di Jennifer nella trilogia originale è come guardare un corso di perfezionamento sulla performance in generale. Quando si è trattato dell'approccio di Lucy Gray mi sono sentita come se non dovessi studiarla. Sono arrivata a quello che Tom [Blyth] stava dicendo, in un certo senso esercita una pressione inutile perché è un personaggio diverso in un'epoca diversa di Panem". Su Everyeye trovate il trailer di La ballata dell'usignolo e del serpente.



La star di Biancaneve ha proseguito:"E mi sento come se Lucy Gray fosse un'adolescente devastata dalla guerra a cui è stato strappato tutto ciò che sapeva, eppure riesce ancora a trarne il meglio. E quindi era molto simile a Katniss da quella prospettiva, ma lei è in una dinamica molto diversa rispetto all'essere messa in un'arena di fronte ad un gruppo di persone e dover far tifare il mondo per lei. È molto brava in questo".



Secondo l'attrice "[Lucy] è molto persuasiva nella sua interpretazione ed è molto brava a portare il pubblico dalla sua parte, quindi è stato molto divertente interpretarla. Ma penso che ci siano elementi di Katniss dentro di lei e questo rende ancora più divertente interpretarla".



Di recente, Rachel Zegler ha omaggiato Katniss con un vestito ad hoc durante la première di La ballata dell'usignolo e del serpente.