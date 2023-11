Ballata dell'Usignolo e del Serpente, com'è andato l'esordio al box-office?

Ballata dell'Usignolo e del Serpente è "magnifico e complesso" stando al parere dei critici, ma come se la sta cavando al box-office? Scopriamo il guadagno del prequel di Hunger Games, nei cinema italiani dal 15 novembre 2023!

Nelle anteprime del giovedì (iniziate alle ore 15:00), il film ha incassato 6 milioni di dollari. Risultato leggermente inferiore rispetto a quello di The Marvels, il quale, col suo debutto di 6,6 milioni di dollari, rappresenta l'apertura peggiore del Marvel Cinematic Universe.

I due film hanno perfino un punteggio simile su Rotten Tomatoes: 62% il primo, 63% il secondo, mentre il voto del pubblico aumenta la discrepanza fino al 6% (90 vs 84) in favore del prequel. I pareri sono contrastanti. "Una gran bella avventura, perfetta per l'autunno" scrive Lou Thomas di MME, mentre Brian Lowry di CNN non è d'accordo: "Adatto per i fan di lunga data, ma non per quelli ai margini, perché si tratta di una chiamata a cui potrebbero tranquillamente non rispondere".

Diretto da Francis Lawrence e basato sull'omonimo romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente racconta la storia di Coriolanus Snow (interpretato da Tom Blyth), il quale, dopo essere diventato il mentore di Lucy Fray Bird (Rachel Zegler), mette in dubbio l'efficacia della propria ideologia. Nel prestigioso cast, ricordiamo anche Peter Dinklage (Decano Casca Highbottom), Hunter Schafer (Tigris Snow), Jason Schwarzman (Lucretius "Lucky" Flickerman) e Viola Davis (Dr.ssa Volumnia Gaul).

Che voi abbiate già visto il film o meno, non perdetevi la nostra recensione di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, un gran prequel che omaggia al meglio la saga cinematografica.