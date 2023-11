Ballata dell'Usignolo e del Serpente avrà dei sequel? Parla il regista

Lo scorso decennio ha fatto conoscere al pubblico la storia di Katniss e di tutti coloro che incontra sul suo cammino. Adesso dopo diversi anni dalla conclusione del franchise al cinema, siamo pronti a vederne le origini grazie al film Hunger Games: La Ballata dell'usignolo e del Serpente. Pellicola molto attesa.

Nonostante, anche grazie al recente trailer di Hunger Games: La Ballata dell'usignolo e del Serpente, l'interesse del pubblico verso questo progetto sia già alle stelle, il regista ha già in mente quello che sarà il futuro della saga.

Di questo ne ha parlato in occasione di un'intervista recente con ComicBook.com, in cui ha riflettuto su quali altre storie si potrebbero raccontare: "Penso che ciò che mi ha sempre colpito è il modo in cui Suzanne Collins scrive partendo da un tema preciso", ha detto il regista.

"Quindi penso che se inventasse qualcos'altro, non mi interesserebbe tanto chi sono i personaggi o dove si svolge il tutto, ma più che abbia un fondamento tematico solido. So per certo che lei lo farà".

Sembra quindi che sia tutto nelle mani dell'autrice originale, che ha anche ideato il romanzo da cui sarà tratto il film di Hunger Games: La Ballata dell'usignolo e del Serpente. Voi cosa vi aspettate dal futuro di questo apprezzato franchise?

Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di Fidanzata in affitto, una visione alternativa sempre con Jennifer Lawrance protagonista.