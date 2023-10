Ballata dell'Usignolo e del Serpente, ascoltate il primo brano della colonna sonora!

Il film prequel Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente uscirà nelle sale cinematografiche americane solo a partire dal 17 novembre. La pellicola si prefigge l'arduo compito di riportare in auge sul grande schermo una saga che ai tempi fu una vera e propria rivelazione. I film con Jennifer Lawrance sono stati un indubbio successo.

Nonostante manchi quindi ancora un mese prima del rilascio nei cinema americani, e da noi ancora di più visto che arriverà solo il 22 novembre, è già stata una data per quella che sarà la colonna sonora ufficiale della pellicola, che potremo ascoltare presto.

La data prevista è infatti il prossimo 20 ottobre, il singolo cantato da Rechel Zegler ha il titolo "The Hanging Tree". Una canzone che per gli appassionati del franchise significherà molto dato che questi l'avranno sicuramente sentita cantare da Jennifer Lawrance durante i film principali della saga.

Sicuramente sarà un brano in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico e di suscitare forti emozioni in quei fan che, nonostante gli anni trascorsi, non hanno ancora dimenticato le incredibili gesta compiute da Katniss Everdeen.

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente sarà sicuramente un ottimo modo per riportare i vecchi appassionati dentro questo universo, ed anche per far avvicinare a questo mondo nuove leve.

Voi che ne pensate?