Ballata dell'Usignolo e del Serpente, 9 nuovi ingressi nel prequel di Hunger Games

Si aggiungono sempre più attori al già ricco cast di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il film prequel di Hunger Games diretto da Francis Lawrence che vede protagonisti Tom Blyth e Rachel Zegler.

Continua a crescere il cast del prequel di Hunger Games, e anche questo giro di presentazioni ci riserva diversi tributi, un mentore e due membri dei Covey, un gruppo di nomadi famosi per tutta Panem per via delle loro performance e del loro talento musicale.

Cooper Dillon (Grani di pepe), Irene Boehm (Babylon Berlin), Dimitri Abold (Warrior Nun), Athena Strates (L'inganno perfetto), Luna Kuse (Schloss Einstein), Kjell Brutscheidt (Ich bin Sophie Scholl), Dakota Shapiro (Eye without a face), Vaughan Reilly (Russian Doll) e George Somner (Sex Education) sono le nove nuove star di Ballata dell'Usignolo e del Serpente.

Cooper Dillon sarà Mizzen, tributo del Distretto 4;

Irene Boehm interpreterà Lamina, tributo del Distretto 7;

Dimitri Abold sarà Reaper, tributo del Distretto 11;

Athena Strates vestirà i panni di Persephone Price, mentore di Mizzen (Distretto 4);

Luna Kuse interpreterà Brandy, tributo del Distretto 10;

Kjell Brutscheidt sarà Tanner, tributo del Distretto 10;

Dakota Shapiro presterà il volto a Billy Taupe, membro del Covey;

Vaughan Reilly interpreterà invece Maude Ivory, un altro membro del Covey;

George Somner sarà infine Spruce, dal Distretto 12.

Ballata dell'Usignolo e del Serpente arriverà al cinema a novembre 2023.