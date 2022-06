Ballata dell'Usignolo e del Serpente, 5 nuovi ingressi nel prequel di Hunger Games

Dopo il primo teaser di Ballata dell'Usignolo e del Serpente dagli MTV Awards, adesso ci arriva la notizia di cinque nuove aggiunte al cast del prequel di Hunger Games.

Jerome Lance, Ashley Liao, Mackenzie Lansing, Knox Gibson e Aamer Husain sono le new entry nel cast del film prequel della saga distopica di Hunger Games, Ballata dell'Usignolo e del Serpente, che vede già Rachel Zegler e Tom Blyth tra i suoi protagonisti.

I nuovi interpreti sono stati scelti per vestire i panni di alcuni tributi e mentori nella pellicola diretta Francis Lawrence e basata sull'omonimo libro di Suzanne Collins, ma di chi nello specifico?

Jerome Lance sarà Marcus, Tributo del Distretto 2.

Ashley Liao interpreterà Clemensia Dovecote, una degli amici più intimi di Coriolanus e mentore di un Tributo del Distretto 11.

Knox Gibson darà il volto a Bobbin, Tributo del Distretto 8.

Mackenzie Lansing sarà invece Coral, Tributo del Distretto 4.

Aamer Husain, infine, interpreterà Felix Ravinstill, mentore di un Tributo del Distretto 11.

"Sono eventi accaduti molto prima, in un'epoca precedente" spiegava in un'intervista la produttrice della saga Nina Jacobson "Qui abbiamo i decimi Hunger Games, mentre quelli di Catching Fire erano i settantacinquesimi. Credo che gli Hunger Games fossero decisamente meno sfarzosi di come diverranno, quindi sarà divertente vedere che aspetto avessero a quei tempi".

E voi, avete hype per il prequel di Hunger Games?

Ballata dell'Usignolo e del Serpente arriverà a novembre 2023 al cinema.