La ballata dell'usignolo e del serpente: 5 differenze con il libro di Hunger Games

È uscito nelle sale italiane lo scorso 15 novembre il nuovo film della saga Hunger Games, il prequel La ballata dell'usignolo e del serpente, diretto da Francis Lawrence e con Rachel Zegler e Tom Blythe protagonisti. Il film è l'adattamento del romanzo del 2020 Ballata dell'usignolo e del serpente. Ma quali sono le differenze?

Ecco cinque elementi differenti tra il libro e il lungometraggio distribuito in questi giorni nei cinema.



Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su La ballata dell'usignolo e del serpente.

Il primo cambiamento si verifica pochi minuti dopo l'inizio del film, quando Coriolanus Snow parla alla sua famiglia e ai suoi compagni di classe della possibilità di vincere il Plinth Prize; nel film, quest'ultimo è una borsa di studio che qualsiasi studente può vincere, mentre nel libro non viene introdotto prima della metà della storia.

Nel film Clemensia Dovecote viene sbranata dai serpenti mutanti della dottoressa Gaul dopo aver mentito sul suo coinvolgimento con il saggio di Coryo sul cambiamento degli Hunger Games mentre nel libro il suo destino è completamente diverso; viene ricoverata in ospedale e iniziano a crescerle scaglie colorate simili a quelle dei serpenti in seguito all'incidente prima di tornare ai Giochi facendo da mentore a Reaper e formando un'alleanza con Coryo nello scontro finale. Una delle concessioni più grandi che si prende il film è la sequenza temporale; una serie di battute e passaggi narrativi che si svolgerebbero nell'arco di diverse settimane sono state completamente tagliate o accorciate, come la permanenza di Coryo in ospedale. Nel film Coryo e Lucy stanno per baciarsi attraverso le sbarre dello zoo prima che lui si tiri indietro chiedendosi se la loro relazione sia reale o meno. Nel film i due si baciano nell'ultima sessione di mentoring, mentre tutti i compagni di classe li osservano. Infine, diversi personaggi del libro non appaiono nel film: Lepidius Malmsey, reporter che si occupa di seguire i Giochi e la crescente popolarità di Lucy viene di fatto inglobato nel personaggio di Jason Schwartzman, Lucky Flickerman. Nel film manca anche Pluribus, proprietario di una discoteca e commerciante nel mercato nero.

