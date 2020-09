La ballata dell'usignolo: tutto sul prequel di Hunger Games con protagonista Snow

"L'ambizione lo nutre. La competizione lo guida. Ma il potere ha un prezzo". Questa è la tagline che anticipa gli eventi de La ballata dell'usignolo e del serpente, il romanzo prequel di Hunger Games scritto da Suzanne Collins e incentrato trascorso giovanile di Coriolanus Snow, futuro presidente di Panem.

Disponibile nelle librerie dallo scorso maggio, il libro è ambientato sessantaquattro anni prima degli eventi che hanno visto protagonista Katniss Everdeen. Tutto ha inizio la mattina della mietitura dei Decimi Hunger Games, A Capitol City, quando il diciottenne Coriolanus Snow viene chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore.

La casata degli Snow, un tempo potente, sta attraversando la sua ora più buia: il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di Coriolanus, il quale sa bene che questa potrebbe essere la sua unica possibilità di accedere alla gloria. L'impresa però parte col piede sbagliato: gli è stato assegnato il distretto più debole, il 12, e in sorte gli è toccata la donna della coppia di tributi. A questo punto, i destini dei due giovani sono intrecciati in modo indissolubile.

"Con questo libro, volevo esplorare lo stato della natura, chi siamo e ciò che percepiamo è necessario per la nostra sopravvivenza" ha spiegato la Collins quando è stato annunciato il libro. "Il periodo di ricostruzione 10 anni dopo la guerra, comunemente indicato come i giorni oscuri - mentre il paese di Panem si rialza in piedi - è l'ideale per costringere i personaggi ad affrontare queste domande e quindi definire la loro umanità."

Visto il successo annunciato del prequel, forte del successo della saga principale e delle trasposizioni sul grande schermo, Lionsgate lo scorso aprile ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di un adattamento cinematografico. Il film sarà diretto da Francis Lawrence, già regista di Hunger Games: La ragazza di fuoco e le due parti de Il canto della rivolta.