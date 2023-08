Balla Coi Lupi, la produzione spese 250mila dollari in bufali meccanici!

Balla Coi Lupi è uno dei film che meglio è riuscito a raccontare la storia delle comunità native americane. All'epoca della produzione del film erano in corso le prime proteste animaliste (che vanno ancora avanti) e proprio per questo motivo, Kevin Costner decise di utilizzare un piccolo trucco per alcune scene.

Dopo che la polizia quasi arrestò tutti sul set di Balla coi Lupi a causa di alcuni animali di carta, Costner e la produzione capirono dell'importanza che in quei territori veniva data agli animali e alla natura. Proprio per questo motivo, tutti gli animali all'interno del film (tranne i cavalli) sono finti o fatti di materiale artificiale. Per evitare qualsiasi rappresentazione della crudeltà nei confronti degli animali la casa di produzione di Costner decise di fare un importante investimento verso il film e la sua scenografia.

Una delle scene culminanti del film è, infatti, la caccia al bufalo. Per non sottoporre gli animali ad alcuni tipo di stress o di limitazione della libertà, la casa di produzione di Costner spese ben 250mila dollari in animatronic di bufali da utilizzare durante la scena della caccia. La cosa fu particolarmente apprezzata dalle associazioni animaliste che, in quel periodo, continuavano a portare avanti la propria lotta riguardo la tortura e lo sfruttamento degli animali. Il risultato fu comunque molto positivo grazie anche ad un grandissimo lavoro di postproduzione fatto dopo le riprese.

Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo il nostro speciale per i 30 anni di Balla coi Lupi, capolavoro diretto e interpretato da Kevin Costner. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!