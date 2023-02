Balla Coi Lupi, il caso animali di carta: perché la polizia voleva arrestare tutti?

Balla Coi Lupi ha conquistato, nel corso degli anni, un meritato posto tra i film cult della storia del cinema americano soprattutto nel modo in cui racconta le comunità native. Ciò a significato, ovviamente, anche un incredibile realismo nella messa in scena e nella rappresentazione animale.

Fu proprio questo incredibile iper-realismo a mettere nei guai troupe e cast durante le riprese del film. In alcune scene, in particolare quella in cui viene mostrato un bufalo scuoiato, vennero utilizzate delle riproduzioni in carta per evitare di incorrere nelle accuse di bracconaggio e di caccia di specie protette. Pare, però, che il tentativo della troupe non sia andato a buon fine poichè un passante, impressionato dal vedere le riproduzioni chiamò la polizia convinto che avessero utilizzato animali veri.

Tra i tanti retroscena che interessano Balla coi Lupi questo è sicuramente quello che maggiormente ha messo a rischio la realizzazione del film. Dopo la chiamata, infatti, la polizia si presentò sul posto ad armi spianate con l'intento di arrestare cast e troupe con l'accusa di bracconaggio. Ne susseguirono una serie di spiegazioni da parte della produzione che chiarirono quanto quelle utilizzate fossero riproduzioni in carta, sciogliendo il malinteso. Insomma, non solo una storia da raccontare legata al film ma anche per i poliziotti che furono coinvolti in questo imprevedibile errore.

