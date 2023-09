Balla coi lupi è basato su una storia vera? I segreti del capolavoro di Kevin Costner

Balla coi lupi è basato su una storia vera? In attesa di poter vedere il nuovo ambizioso western Horizon: An American Saga, riviviamo il capolavoro scritto, diretto, prodotto e interpretato da Kevin Costner, vincitore di sette premi Oscar inclusi quelli per miglior film e miglior regia.

Per rispondere alla domanda che sicuramente vi sarete posti no, Balla coi lupi non è basato su una storia vera. Ciononostante, il film affonda così tanto le sue radici in eventi storici, persone realmente esistite e accuratezza della rappresentazione della cultura dei nativi americani che molto spesso il pubblico generalista, durante la visione, può essere tratto in inganno e convincersi che la storia raccontata sia effettivamente realmente accaduta.

Ad esempio, durante l'epoca raccontata dal film esistevano davvero delle basi dell'Unione sparse per la frontiera, e il capo indiano Dieci Orsi è una versione romanzata di un vero leader della Guerra Civile. I realizzatori del film hanno compiuto sforzi significativi per ricercare e rappresentare accuratamente la storia, lo stile di vita, i costumi, gli oggetti di scena e i dialoghi della nazione Lakota, un'attenzione ai dettagli ha guadagnato molti elogi da parte delle comunità indigene americane. Inoltre, sebbene il personaggio di John Dunbar sia totalmente immaginario, nel periodo storico raccontato dal film è esistita una persona reale con lo stesso nome che condivide diverse caratteristiche col personaggio di Kevin Costner, come ad esempio l'aver vissuto con gli indiani e aver imparato la loro cultura e la loro lingua (ma il vero Dunbar visse con gli indiani delle Grandi Pianure da bambino, e non da adulto come accade nel film).

I fan di Kevin Costner, ovviamente, si aspettano lo stesso livello di realismo visto in Balla coi lupi e Open Range anche in Horizon: An American Saga. Ricordiamo che, prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, Kevin Costner aveva già iniziato le riprese di Horizon: Parte 2 poco dopo aver completato i lavori sulla Parte 1: il western sarà un unico film da circa dodici ore suddiviso in quattro capitoli per motivi di distribuzione.