Bagman, la star di Hunger Games Sam Claflin protagonista del nuovo thriller

Sam Claflin reciterà nel prossimo thriller soprannaturale di Lionsgate, Bagman. Claflin è noto soprattutto per il ruolo di Finnick Odair nel franchise di Hunger Games, in cui ha recitato dal 2013 al 2015. La saga con Jennifer Lawrence è stata prodotta proprio da Lionsgate, che torna quindi a collaborare con l'attore inglese.

Sam Claflin è noto anche per Io prima di te, tratto dal libro di Jojo Moyes: scoprite tutte le differenze tra il libro e Io prima di te nel nostro articolo sul sito.

Bagman racconta la storia di un padre (Claflin) che si trova costretto ad affrontare le proprie paure quando un mostro che lo perseguitava durante l'infanzia torna a minacciare lui e la sua famiglia.

Alla regia del film ci sarà Colm McCarthy, regista della seconda stagione di Peaky Blinders.



Il film è scritto da John Hulme e i produttori sono Marty Bowen e Wyck Godfrey, che in passato hanno lavorato a titoli quali Maze Runner e Twilight.

Alla supervisione del progetto per Lionsgate ci saranno Jorge Alfaro e Meredith Wieck.



Al momento sono stati pubblicati pochissimi dettagli su Bagman ma tra pochi giorni il film aprirà le vendite al Festival di Cannes:"Da quando abbiamo collaborato la prima volta in Catching Fire, Sam è diventato un protagonista avvincente. Siamo entusiasti che abbia risposto con così tanta convinzione a questo progetto e non vediamo l'ora di iniziare le riprese e i nostri buoni amici di Temple Hill" ha dichiarato Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Picture Group.



