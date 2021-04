BAFTA, il Principe William non sarà presente all'evento

Il Regno Unito è in lutto dopo la scomparsa del Principe Filippo, e mentre alcuni eventi di risonanza mondiale si terranno comunque come da programma, quest'anno non vanteranno la presenza della Royal Family, come nel caso dei BAFTA, ai quali avrebbe dovuto partecipare anche il Principe William.

Il Duca di Cambridge non sarà più presente alla cerimonia dei BAFTA.

La prestigiosa cerimonia di premiazione che ha come protagoniste le eccellenze in campo cinematografico si terrà proprio questo fine settimana (più tardi rispetto al solito, ovvero a febbraio, a precedendo di poche settimane i Premi Oscar) e in precedenza era stata annunciata anche la partecipazione del Principe William, Presidente dei BAFTA come ai tempi fu anche il nonno, il Principe Filippo.

In normali circostanze, William avrebbe dovuto prendere parte a una conversazione pre-registrata con la costumista tre volte vincitrice BAFTA Jenny Beavan e la truccatrice Sharon Martin nella giornata di oggi, mentre nella serata principale dell'evento, quella di domani, avrebbe dovuto tenere un discorso in diretta (via Zoom).

"Alla luce della scomparsa del Duca di Edimburgo, il Duca di Cambridge non farà più parte della programmazione dei BAFTA questo fine settimana" si legge in un comunicato ufficiale dei BAFTA "I nostri pensieri sono con la Famiglia Reale, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze".