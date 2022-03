BAFTA: Il potere del cane vince come miglior film e prenota gli Oscar 2022

Nel corso della notte scorsa si è svolta la cerimonia di premiazione dei 75esimi BAFTA, i maggiori riconoscimenti assegnati dal cinema britannico al meglio della produzione cinematografica della stagione 2021. A portare a casa i premi nelle categorie più importanti è stato Il potere del cane, il film Netflix diretto da Jane Campion.

Il potere del cane si è aggiudicato i BAFTA 2022 nelle categorie di miglior film e miglior regista e prenota quindi gli Oscar nelle medesime categorie quando si svolgerà la cerimonia di premiazione a fine mese. Si tratta della prima vittoria per la regista australiana ai BAFTA dopo che nel 1994 era stata candidata per Lezioni di piano sia come regista che come sceneggiatrice. A Campion è stato assegnato anche il premio per il miglior film, dato che figura tra i produttori della pellicola. A ritirare le statuette è stato Benedict Cumberbatch, interprete della pellicola il quale però è stato battuto nella categoria miglior attore da Will Smith, che trionfa ancora con King Richard.

Belfast di Kenneth Branagh è il miglior film britannico mentre Drive My Car ottiene un altro premio come miglior film straniero e si candida a favorito per la Notte degli Oscar. Encanto vince come miglior film d'animazione battendo Luca della Pixar, Flee e I Mitchell contro le macchine. Paul Thomas Anderson vince come miglior sceneggiatura originale per Licorice Pizza, mentre la sceneggiatura adattata è per I segni del cuore.

Pioggia di premi per Dune, esclusivamente nelle categorie tecniche: la pellicola di Denis Villeneuve vince per colonna sonora, fotografia, scenografia, sonoro ed effetti speciali.

Di seguito tutti i premi BAFTA 2022: