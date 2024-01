I BAFTA commentano il flop di Barbie: solo 5 nomination per il film con Margot Robbie

Perfino il parlamento UK ha reso omaggio a Barbie, ma le ultime novità dai BAFTA non sono positive per la pellicola di Greta Gerwig.

Il film che vede protagonista Margot Robbie nei panni della bambola Mattel, dopo un’iniziale votazione, ha ottenuto solamente 5 nomination ai BAFTA awards, definiti come gli Oscar britannici, contro le 13 di Oppenheimer e le 11 di Povere Creature. Un risultato inaspettato, che ha leggermente indispettito i fan di Barbie sui social network e ha causato un commento direttamente dalla direzione dei BAFTA:

“Ai BAFTA non esistono cose scontate. Penso che giocare a indovinare con i nostri membri esperti e dove possono arrivare, in particolare in un anno così competitivo, sia davvero difficile", afferma Anna Higgs, presidente del comitato cinematografico del BAFTA. “Ma sappiamo che non è una gara equa fin dall'inizio. Per ogni tre film presentati diretti da un uomo, ne abbiamo solo uno diretto da una donna. Quindi vedere una donna in quella lista di nomination è davvero una cosa positiva. Ma adesso ci sono molte donne in tutti i settori. E vediamo nuove registe emergenti con film d'esordio che si confrontano con registi leggendari, il che dimostra l'entusiasmo e anche la gamma di film che i BAFTA celebrano per la loro eccellenza in base ai propri meriti.”

Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Barbie.