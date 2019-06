BAFTA, annunciate le date per le edizioni 2021 e 2022

La cerimonia dei BAFTA, premi consegnati ogni anno dalla British Academy of Film and Television Arts (BAFTA, appunto), ha luogo solitamente qualche settimana prima di quella per la consegna degli Academy Award.

La scelta non è casuale: consegnare i premi dopo gli Oscar, che mediaticamente attirano decisamente più attenzione, farebbe sì che l'attesa per i verdetti dei BAFTA divenga qualcosa di completamente anticlimatico e poco interessante.

Gli Oscar inglesi, come spesso vengono chiamati, sono infatti considerati da tutti gli addetti ai lavori come gli indicatori di ciò che accadrà qualche giorno dopo ad Hollywood: non è raro infatti che il vincitore di un BAFTA venga poi premiato nella stessa categoria durante la cerimonia degli Oscar. Il premio assegnato dall'Academy inglese e ritenuto da molti più attendibile di un Oscar per quanto riguarda la meritocrazia, opinione maturata da molti proprio in virtù dell'aspetto mediatico decisamente meno rilevante nei BAFTA rispetto al prestigioso premio statunitense.

L'abitudine a dare il via alle danze un paio di settimane prima della cerimonia degli Oscar resterà dunque intatta anche per il prossimo triennio. Le date per le edizioni 2021 e 2022 sono infatti già state annunciate: la cerimonia cadrà per i due anni in questione rispettivamente il 14 e 13 febbraio, giusto in tempo per anticipare i cugini d'oltreoceano.