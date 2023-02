BAFTA 2023, Angela Basset difende la performance di Ariana DeBose

La performance dell'attrice Ariana DeBose durante i BAFTA Awards 2023 ha fatto a lungo discutere: sono piombate molte critiche sull'ormai conosciuto intermezzo rap in cui l'artista ha elogiato le donne presenti nella stanza.

"Le ho mandato un DM l'altra sera. L'ho fatto. Volevo assicurarmi che fosse OK, perché, c'è stata molta attenzione al riguardo. È assolutamente-OK", ha affermato Angela Basset per Variety.

Il produttore del film Nick Bullen ha affermato sull'esibizione di Ariana DeBose che: "Io l'ho adorata. Tutti coloro ai quali ho parlato l'hanno amato. È una star gigantesca, è stata pazzesca. Le canzoni che ha portato sono molto familiari, il pubblico applaudiva e le persone ballavano al ritmo di musica. Quella parte rap nel mezzo, in cui ha nominato alcune donne presenti, è stato voluto perché è stato un anno grandioso per le donne nel cinema, e volevamo celebrarlo. Una donna di colore che è una fuoriclasse apre i BAFTA con una canzone che ha un significato profondo".

E ancora: "Non amiamo la rivoluzione, amiamo l'evoluzione. Evolviamoci, andiamo avanti con cambiamenti piccoli ma essenziali per spianare il terreno verso un obiettivo più grande. Vogliamo includere più fette di audience possibile. Non vogliamo avere come target solamente quella inglese. La presenza dei social media è stata importantissima per noi. Rivolgerci ad un pubblico più giovane ancora di più. Anche se alle persone non piacciono i cambiamenti, sapete che c'è? Abituatevici perché il cambiamento sta arrivando".

In generale gli Awards non se la stanno passando benissimo sui social, in quanto gli ultimi BAFTA sono stati accusati di razzismo.