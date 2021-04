BAFTA 2021: ci sono anche 'Tenet', 'Mank' e 'Ma Rainey's Black Bottom' tra i vincitori

Dopo aver annunciato i premi principali nell'edizione 2021 dei BAFTA, il più alto riconoscimento cinematografico in terra britannica, la selezione ha anche comunicato il resto dei vincitori, nelle categorie più tecniche, dove tra i premiati ci sono stati anche l'ultimo film di Christopher Nolan, Tenet, ma anche il film Ma Rainey’s Black Bottom.

Il trionfo di Nomadland agli ultimi BAFTA ha sicuramente catalizzato l'attenzione del pubblico, ma tra il resto dei premi annunciati c'è da segnalare anche la vittoria di Tenet di Christopher Nolan nella prestigiosa categoria dei Migliori effetti speciali. Anche il Mank di David Fincher non è rimasto a bocca asciutto, visto che si è portato a casa la statuetta come Miglior scenografia. Due ulteriori premi invece per Ma Rainey’s Black Bottom, che trionfa nelle categorie Migliori costumi e Miglior trucco e parrucco.

Su queste pagine potete non solo recuperare la recensione di Tenet, ma anche la recensione del sopracitato Mank e quella di Ma Rainey’s Black Bottom, ultimo film del compianto Chadwick Boseman.

Gli altri vincitori ai BAFTA 2021:

CASTING

CALM WITH HORSES Shaheen Baig

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH Alexa L. Fogel

MINARI Julia Kim

PROMISING YOUNG WOMAN Lindsay Graham Ahanonu, Mary Vernieu

ROCKS Lucy Pardee – ***WINNER***

COSTUME DESIGN

AMMONITE Michael O’Connor

THE DIG Alice Babidge

EMMA. Alexandra Byrne

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM Ann Roth – ***WINNER***

MANK Trish Summerville

MAKE UP & HAIR

THE DIG Jenny Shircore

HILLBILLY ELEGY Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal – ***WINNER***

MANK Kimberley Spiteri, Gigi Williams

PINOCCHIO Mark Coulier

PRODUCTION DESIGN

THE DIG Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald

THE FATHER Peter Francis, Cathy Featherstone

MANK Donald Graham Burt, Jan Pascale – ***WINNER***

NEWS OF THE WORLD David Crank, Elizabeth Keenan

REBECCA Sarah Greenwood, Katie Spencer

SOUND

GREYHOUND

NEWS OF THE WORLD Michael Fentum, William Miller, Mike Prestwood Smith, John Pritchett, Oliver Tarney

NOMADLAND Sergio Diaz, Zach Seivers, M. Wolf Snyder

SOUL Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker

SOUND OF METAL Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc – ***WINNER***

SPECIAL VISUAL EFFECTS

GREYHOUND Pete Bebb, Nathan McGuinness, Sebastian von Overheidt

THE MIDNIGHT SKY Matt Kasmir, Chris Lawrence, David Watkins

MULAN Sean Faden, Steve Ingram, Anders Langlands, Seth Maury

THE ONE AND ONLY IVAN Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher

TENET Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley – ***WINNER***

BRITISH SHORT ANIMATION

THE FIRE NEXT TIME Renaldho Pelle, Yanling Wang, Kerry Jade Kolbe

THE OWL AND THE PUSSYCAT Mole Hill, Laura Duncalf – ***WINNER***

THE SONG OF A LOST BOY Daniel Quirke, Jamie MacDonald, Brid Arnstein

BRITISH SHORT FILM

EYELASH Jesse Lewis Reece, Ike Newman

LIZARD Akinola Davies, Rachel Dargavel, Wale Davies

LUCKY BREAK John Addis, Rami Sarras Pantoja

MISS CURVY Ghada Eldemellawy

THE PRESENT Farah Nabulsi – ***WINNER***