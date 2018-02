BAFTA 2018: il trionfo di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Sono stati assegnati nel corso di una cerimonia a Londra i, premi riconosciuti dalla, e considerati gli Oscar del mondo dello spettacolo britannico. Come ogni anno, i BAFTA rappresentano uno degli ultimi grandi premi che precedono l'assegnazione degli

A trionfare nell'edizione 2018 è stata la black comedy di Martin McDonagh, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, che ha ricevuto cinque riconoscimenti, tra cui quello al miglior film, alla miglior attrice protagonista (Frances McDormand) alla miglior sceneggiatura originale, al miglior attore non protagonista (Sam Rockwell) e al miglior film inglese.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri segue la vittoria dello scorso anno di La La Land, che poi vide sfuggire l'Oscar al miglior film a causa di Moonlight.

Ecco tutti i vincitori dei BAFTA Awards 2018:



- MIGLIOR FILM



Tre Manifesti a Ebbing, Missouri - Graham Broadbent, Pete Czernin e Martin McDonagh



- MIGLIOR REGISTA



Guillermo del Toro - La forma dell'acqua/The Shape of Water



- MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA



Frances McDormand - Tre Manifesti a Ebbing, Missouri



- MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA



Gary Oldman - L'ora più buia

- MIGLIOR FOTOGRAFIA



Blade Runner 2049 - Roger Deakins

- MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE



Tre Manifesti a Ebbing, Missouri - Martin McDonagh

- MIGLIOR SUONO



Dunkirk - Alex Gibson, Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten



- MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA



Allison Janney - I, Tonya

- MIGLIOR DEBUTTO PER UNO SCENEGGIATORE, REGISTA O PRODUTTORE INGLESE



I not a witch - Rungano Nyoni (writer/director), Emily Morgan (producer)

- MIGLIORI EFFETTI VISIVI



Blade Runner 2049 - Richard R. Hoover, Paul Lambert, Gerd Nefzer, John Nelson

- MIGLIORI SCENOGRAFIE



La forma dell'acqua/The Shape of Water - Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau

- MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA



Sam Rockwell - Tre Manifesti a Ebbing, Missouri



- MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA



James Ivory - Chiamami col tuo nome



- MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE



The Handmaiden - Park Chan-wook, Syd Lim

- MIGLIOR CORTO INGLESE



Cowboy Dave - Colin O'Toole, Jonas Mortense



- MIGLIOR CORTO ANIMATO INGLESE



Poles apart - Paloma Baeza, Ser En Low



- MIGLIOR DOCUMENTARIO



I'm not your negro - Raoul Peck



- MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE



Coco - Lee Unkrich, Darla K. Anderson



- MIGLIORI COSTUMI



Il filo nascosto - Mark Bridges



- MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO



L'ora più buia - David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji



- MIGLIOR COLONNA SONORA



La forma dell'acqua/The Shape of Water - Alexandre Desplat



- EE RISING STAR AWARD (Voted for by the public)



Daniel Kaluuya



- MIGLIOR FILM INGLESE



Tre Manifesti a Ebbing, Missouri - Martin McDonagh, Graham Broadbent, Pete Czernin

- CONTRIBUTO INGLESE AL CINEMA



Jon Wardle, National Film and Television School



Ricordiamo che la cerimonia di premiazione degli Academy Awards si terrà la notte del 4 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, presentata da Jimmy Kimmel.