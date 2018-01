BAFTA 2018, La forma dell'acqua di Guillermo del Toro guida le nomination dell'anno

Golden Globes sono ormai passati, dando il calcio d'inizio alla stagione delle premiazioni che si concluderà il 4 marzo con l'assegnazione degli, ma è oggi che sono state annunciate le nomination ai prestigiosi, gli Oscar inglesi.

A guidare la classifica troviamo allora La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, che ha già trionfato a Venezia, vincendo il Leono d'Oro, e giusto due giorni fa ai Golden Globes, portandosi a casa il premio alla Miglior Regia. Seguono i soliti noti dell'anno, che andiamo ad elencare di seguito:





- MIGLIOR FILM



CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino

L'ORA PIÙ BUIA di Joe Wright

DUNKIRK di Christopher Nolan

LA FORMA DELL'ACQUA di Guillermo del Toro

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh

- MIGLIOR FILM INGLESE



L'ORA PIÙ BUIA di Joe Wright

MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO di Armando Iannucci

GOD’S OWN COUNTRY di Francis Lee

LADY MACBETH di William Oldroyd

PADDINGTON 2 di Paul King

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh

- MIGLIOR DEBUTTO DI UNO SCRITTORE, REGISTA O PRODUTTORE INGLESE



THE GHOUL Gareth Tunley (regista, scrittore e produttore), Jack Healy Guttman & Tom Meeten (produttori)

I AM NOT A WITCH Rungano Nyoni (regista e scrittore), Emily Morgan (produttore)

JAWBONE Johnny Harris (scrittore e produttore), Thomas Napper (regista)

KINGDOM OF US Lucy Cohen (regista)

LADY MACBETH Alice Birch (scrittore), William Oldroyd (regista), Fodhla Cronin O’Reilly (produttore)

- MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE



ELLE di Paul Verhoeven

PER PRIMO HANNO UCCISO MIO PADRE di Angelina Jolie

THE HANDMAIDEN di Park Chan-wook

LOVELESS di Andrey Zvyagintsev

IL CLIENTE di Asghar Farhadi

- MIGLIOR DOCUMENTARIO



CITY OF GHOSTS di Matthew Heineman

I AM NOT YOUR NEGRO di Raoul Peck

ICARUS di Bryan Fogel

AN INCONVENIENT SEQUEL di Bonni Cohen

JANE di Brett Morgen

- MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE



COCO di Lee Unkrich

LOVING VINCENT di Dorota Kobiela

MY LIFE AS A COURGETTE di Claude Barras

- MIGLIOR REGISTA



BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve

CHIAMAMI COL TUO NOME Luca Guadagnino

DUNKIRK Christopher Nolan

THE SHAPE OF WATER Guillermo del Toro

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI Martin McDonagh

- MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE



GET OUT Jordan Peele

I, TONYA Steven Rogers

LADY BIRD Greta Gerwig

LA FORMA DELL'ACQUA Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI Martin McDonagh

- MIGLIOR SCENEGGIATURE NON ORIGINALE



CHIAMAMI COL TUO NOME James Ivory

MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO Armando Iannucci, Ian Martin, David Schneider

FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL Matt Greenhalgh

MOLLY’S GAME Aaron Sorkin

PADDINGTON 2 Simon Farnaby, Paul King

- MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA



ANNETTE BENING per Film Stars Don’t Die in Liverpool

FRANCES McDORMAND per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

MARGOT ROBBIE per I, Tonya

SALLY HAWKINS per La forma dell'acqua

SAOIRSE RONAN per Lady Bird

- MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA



DANIEL DAY-LEWIS per Il filo nascosto

DANIEL KALUUYA Get Out

GARY OLDMAN per L'ora più buia

JAMIE BELL Film Stars Don’t Die in Liverpool

TIMOTHÉE CHALAMET per Chiamami col tuo nome

- MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA



ALLISON JANNEY per I, Tonya

KRISTIN SCOTT THOMAS per L'ora più buia

LAURIE METCALF per Lady Bird

LESLEY MANVILLE per Il filo nascosto

OCTAVIA SPENCER per La forma dell'acqua

- MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA



CHRISTOPHER PLUMMER per Tutti i soldi del mondo

HUGH GRANT per Paddington 2

SAM ROCKWELL per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

WILLEM DAFOE per The Florida Project

WOODY HARRELSON per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

- MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE



BLADE RUNNER 2049 Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer

L'ORA PIÙ BUIA Dario Marianelli

DUNKIRK Hans Zimmer

IL FILO NASCOSTO Jonny Greenwood

LA FORMA DELL'ACQUA Alexandre Desplat

- MIGLIOR FOTOGRAFIA



BLADE RUNNER 2049 Roger Deakins

L'ORA PIÙ BUIA Bruno Delbonnel

DUNKIRK Hoyte van Hoytema

LA FORMA DELL'ACQUA Dan Laustsen

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI Ben Davis

- MIGLIOR MONTAGGIO



BABY DRIVER Jonathan Amos, Paul Machliss

BLADE RUNNER 2049 Joe Walker

DUNKIRK Lee Smith

LA FORMA DELL'ACQUA Sidney Wolinsky

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI Jon GregorY