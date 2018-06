Bad Times at The El Royale: ecco il primo trailer del thriller con Chris Hemsworth!

La 20th Century Fox ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Bad Times at the El Royale, il film con protagonista Chris Hemsworth e con un cast di attori incredibile al seguito.

La storia di Bad Times at the El Royale è ambientata negli anni Sessanta dello scorso secolo. La vicenda ha luogo in un hotel malandato che si chiama, appunto, El Royale, vicino al lago Tahoe in California. La sinossi recita: “Sette sconosciuti, ognuno dei quali ha un segreto da nascondere, si incontra all’El Royale sul Lago Tahoe, un fatiscente hotel della California con un oscuro passato. Nel corso di una notte fatale, ognuno dei personaggi avrà la sua ultima possibilità di redenzione, prima che tutto vada all’inferno”.

Nel cast del film, scritto e diretto da Drew Goddard ci sono: Jeff Bridges (Kingsman: Il Cerchio d'Oro), Russell Crowe (Man of Steel), Dakota Johnson (50 Sfumature), Cynthia Erivo (Widows), Nick Offerman e Cailee Spaeny (Pacific Rim: La Rivolta).

Il film arriva in USA il 5 ottobre 2018. Date un'occhiata al trailer nel player e diteci cosa ne pensate nei commenti!