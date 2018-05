Bad Times at the El Royale: Chris Hemsworth nella nuova immagine ufficiale

La 20th Century Fox (attraverso Empire e Entertainment Weekly) ha diffuso in rete una nuova immagine ufficiale da Bad Times at the El Royale, con protagonista Chris Hemsworth.

Ambientato negli anni Sessanta in un hotel fatiscente, chiamato El Royale, situato nei pressi del lago Tahoe in California, il film vedrà un gruppo di personaggi che convergeranno tra di loro. “Sette sconosciuti, ognuno dei quali ha un segreto da nascondere, si incontra all’El Royale sul Lago Tahoe, un fatiscente hotel della California con un oscuro passato. Nel corso di una notte fatale, ognuno dei personaggi avrà il suo ultimo momento per la redenzione, prima che tutto vada all’inferno”.

Insieme a Hemsworth, reduce dal successo planetario di Avengers: Infinity War, nel cast della pellicola troveremo anche Jeff Bridges (The Big Lebowski, Kingsman: The Golden Circle), Russell Crowe (The Nice Guys, Man of Steel), Dakota Johnson (Fifty Shades), Cynthia Erivo (Widows), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Cailee Spaeny (Pacific Rim Uprising).

Scritto e diretto da Drew Goddard (Daredevil, X-Force), il film sarà anche l’occasione di una renion per il regista e Hemsworth, già insieme nel cult Quella casa nel bosco, di cui questo film sembra riprendere l’atmosfera maligna. Di seguito a questa news potete visualizzare la nuova immagine ufficiale che ritrae proprio l’attore a petto scoperto e sotto la pioggia.

In attesa di avere notizie su una distribuzione italiana, Bad Times at the El Royale arriverà nelle sale americane il prossimo 5 ottobre (nello stesso weekend di Venom).