Bad Moms 3: STX annuncia il terzo film sulle mamme cattive

STX Films ha annunciato qualche ora fa al CinemaCon di Las Vegas la produzione di un terzo capitolo del franchise Bad Moms, che si concentrerà sulle mamme delle mamme cattive: le nonne. Cheryl Hines, Christine Baranski e Susan Sarandon si riprenderanno il ruolo interpretato in Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, per un film a loro dedicato.

Nel secondo capitolo le tre attrici sono entrate nel franchise con il ruolo delle mamme dei personaggi di Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn. Per il momento non è stato confermato il ritorno delle tre 'figlie' protagoniste dei precedenti episodi.



Il boss della STX Films, Adam Fogelson, ha definito la pellicola:"Un'avventura completamente nuova che sta attirando ogni sorta di grande talento". Non è chiaro quale sarà la trama del film e resta da vedere se gli autori e registi dei primi due capitoli, Jon Lucas e Scott Moore torneranno anche per questo sequel, dopo aver scritto e diretto gli altri due episodi del franchise.



Il primo film incuriosì subito gli spettatori già dal trailer ufficiale. Scritto e girato dalla coppia Lucas/Moore, Bad Moms uscì nel 2016, portando a casa 183 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando il film con gli incassi più alti della STX al botteghino americano. Il suo sequel, Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive - fece registrare pessime recensioni - ed uscì nelle sale a fine 2017, facendo registrare incassi leggermente inferiori, arrivati comunque a 130 milioni di dollari.