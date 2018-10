Bad Education, Alex Wolff di The Handmaid's Tale raggiunge Hugh Jackman nel cast

Come riporta quest'oggi il puntualissimo e affidabile Deadline, l'attore Alex Wolff, visto recentemente in Jumanji: Benvenuti nella giungla ed Hereditary, si è ufficialmente unito al cast di Bad Education, nuovo film di Cory Finley che vedrà protagonista il grande Hugh Jackman (Les Miserables, Logan).

Scritto da Mike Makowsky, già autore di I Think We’re Alone Now, il film seguirà la storia di un sovrintendente scolastico (Jackman) di un distretto scolastico che lavora assiduamente per il miglioramento dell'educazione degli studenti. Purtroppo si scopre anche colpevole di approprazione indebita di fondi pubblici, spesi per scopi personali. A quanto pare il progetto si basa principalmente sulle vere esperienze di Makowsky all’epoca in cui frequentava ancora il liceo. Finley è comunque noto negli Stati Uniti per aver diretto il chiacchierato Thoroughbreds, con Anya Taylor-Joy (Split) e Olivia Cooke(Ready Player One).

Bad Education sarà prodotto da Fred Berger (La La Land) e Brian Kavanaugh-Jones della Automatik, insieme a Eddie Vaisman, Julia Lebdev e Oren Moverman della Sight Unseen.



Hugh Jackman, che ha recentemente detto addio al personaggio di Wolverine dopo averlo interpretato un’ultima volta in Logan – The Wolverine, di James Mangold, sarà di nuovo sul grande schermo con The Front-Runner, biopic che narra la corsa alla presidenza del senatore Gary Hart. L’ultimo suo impegno al cinema è stato The Greatest Showman, secondo musical dopo la sua eccellente prova in Les Miserables. La colonna sonora proprio di The Greatest Showman ha recentemente conquistato il disco di platino.



Bad Education non ha ancora una data d'uscita ufficiale.