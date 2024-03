Bad Boys: Ride or Die, quando esce in Italia? Trama, cast, data e anticipazioni

Quando esce in Italia Bad Boys: Ride or Die? Dopo il trailer ufficiale di Bad Boys 4, scoprite tutto quello che c'è da sapere sul nuovo capitolo della famosa saga action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Il film, diretto Adil e Bilall (Bad Boys for Life), scritto da Chris Bremner (Bad Boys for Life) e prodotto da Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman e Doug Belgrad, sarà nelle sale italiane dal 13 giugno prossimo, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Picture: nella trama, i “Bad Boys” più amati del mondo del cinema tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena...questa volta, infatti, saranno i due detective di Miami ad essere ricercati.

Nel cast, oltre Will Smith e Martin Lawrence, ci sono anche Vanessa Hudgens (Tick, Tick... Boom!), Alexander Ludwig (The Covenant), Paola Nuñez (Bad Boys for Life), Eric Dane (Euphoria), Ioan Gruffudd (Il professore e il pazzo), Jacob Scipio (I mercenari 4 - Expendables), Melanie Liburd (Perpetrator), Tasha Smith (Jumping the Broom - Amore e altri guai) con Tiffany Haddish (La casa dei fantasmi) e il ritorno del mitico Joe Pantoliano (Matrix).

Per altri contenuti vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Bad Boys For Life, il terzo capitolo della saga uscito nel 2020.

