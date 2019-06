Bad Boys for Life: Will Smith condivide uno speciale video dietro le quinte

Lo scorso aprile sono ufficialmente terminate le riprese di Bad Boys for Life, nuovo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence che per la prima volta non sarà diretto da Michael Bay. A rivelarlo, anzi confermarlo visto che è lo stesso Smith con un video speciale.

Il filmato, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, ci porta dietro le quinte della nuova avventura di Marcus Bennet e Mike Lowrey, dal primo giorno di riprese a Miami al set di Atlanta e l'ultimo giorno di riprese. Nel set vediamo apparire anche Jada Pinkett Smith e Jaden Smith, mentre il video mostra anche la troupe al lavoro sull'immancabile scena circolare alla Michael Bay.

Le riprese del film sono state finalmente concluse dopo una produzione piuttosto travagliata: ricordiamo infatti che nel 2017 il regista Joe Carnahan (Smokin' Aces) aveva abbandonato il progetto a pochi mesi dall'avvio del progetto per motivi legati ad una divergenza artistica con Will Smith. La regia del film è stat in seguito affidata ad Adil Arbi e Bilall Fallah.

In quesa nuova missione, i due protagonisti tenteranno il possibile per fermare il capo di un potente cartello della droga in rapida ascesa, ovvero Armando Armas. Killer a sangue freddo e dal carattere provocatorio, il boss vuole uccidere a tutti i costi i personaggi di Smith e Lawrence, che nei mesi scorsi si sono mostrati in nuove foto dal set di Bad Boys for Life.