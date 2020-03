Bad Boys For Life, Vanessa Hudgens sfida la censura col nuovo tatuaggio da nudo integrale

Vanessa Hudgens, vista recentemente nel campione di incassi Bad Boys For Life, ha pubblicato una foto del suo ultimo tatuaggio, un'immagine da nudo integrale di The Divine Feminine, che rappresenta "la connessione con la parte della tua coscienza responsabile di nutrimento, intuizione ed empatia".

"Divino angelo femminile" ha scritto l'attrice nella didascalia di accompagnamento al post, che come al solito potete visionare in calce all'articolo. Poi ha precisato, scherzando: "Non io .... il mio tatuaggio. Ma puoi chiamarmi così, se vuoi."

L'attrice, qualche mese fa, aveva già eluso la politica di Instagram sul nudo pubblicando la foto di un altro tatuaggio, disegnato però nei pressi di una zona corporea proibita dal regolamento del social.

Cosa ne pensate della Hudgens? L'avete vista in azione in Bad Boys For Life? Sperate in un suo ritorno nel già annunciato Bad Boys 4? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Bad Boys For Life è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e vede il ritorno dei "cattivi ragazzi" Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence), di nuovo insieme per una nuova avventura: il primo sta attraversando la classica crisi di mezza età, mentre il secondo è ormai un ispettore di polizia contrario ai modi violenti dell'amico e deciso ad andare in pensione. Prima che Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, però, Mike gli proporrà un'ultima impresa epica, e questa volta i due bad boys dovranno lavorare per un boss romeno che ha perso il fratello in un omicidio irrisolto.

Il film si è dimostrato un successo al botteghino, con incassi globali saliti oltre i 400 milioni.