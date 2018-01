Bad Boys For Life trova i suoi registi: saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah

Dopo l'abbandono di Joe Carnahan lo scorso marzo, il progetto legato al terzo film della saga di, titolato, ha subito una battuta d'arresto. Ora il sitoconferma che è tornato ufficialmente in fase di sviluppo.

Deadline conferma che la Sony Pictures è attualmente in trattative con i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah per affidargli la regia di Bad Boys For Life. In Belgio i due hanno scritto e diretto "Black", una storia sul crimine organizzato, ed hanno diretto alcuni episodi - pilot incluso - del serial di FX Snowfall. Attualmente sono legati anche a Beverly Hills Cop 4.

Will Smith e Martin Lawrence torneranno nel cast del film prodotto da Jerry Bruckheimer; la Sony spera di poter iniziare le riprese della pellicola ad agosto. La sceneggiatura più recente del terzo episodio è stata firmata da Chris Bremner.

Il primo Bad Boys, uscito nel 1995, incassò nel mondo 141 milioni di dollari. Il suo sequel, invece, uscito nel 2003, ne incassò addirittura 273 di milioni di dollari. Entrambi gli episodi sono stati diretti da Michael Bay e sono diventati una sorta di cult per gli appassionati del genere nel corso degli anni. Attualmente è in preparazione anche uno spin-off televisivo con Gabriella Union ed Ernie Hudson, tra gli altri, nel cast.