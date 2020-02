Bad Boys For Life torna in testa nonostante l'emergenza Coronavirus

Con le nuove uscite rinviate e le sale cinematografiche costrette a chiudere a causa dell'emergenza Coronavirus, i film già in cartellone continuano a gestirsi gli incassi del box office.

E' così che, nella giornata di ieri giovedì 27 febbraio, col giovedì tipicamente destinato alle nuove uscite settimanali, è Bad Boys For Life a tornare al primo posto, grazie agli incassi ottenuti dai cinema nelle regioni ancora attive. Il film con Will Smith e Martin Lawrence ha guadagnato altri 34mila euro ottenendo anche la miglior media schermo con 152 euro per 228 sale: il totale dalla sua uscita sale a 1,031 milioni in otto giorni, ma secondo le stime le perdite causate dall’emergenza Coronavirus ammonterebbero a circa 450mila euro.

Scende al secondo posto Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino, che ha incassato 32mila euro da 288 sale e una media copia di 114 euro, col totale che sale a 5 milioni di euro, mentre Parasite di Bong Joon-ho porta a casa altri 20mila euro dai 168 schermi che ancora lo proiettano, una media di 125 che fa salire il totale a 5,2 milioni di euro. Ritroviamo il regista coreano anche all’ottavo posto con Memorie di un Assassino (2003, qui la nostra recensione), che ha raggiunto un totale di 245.960 euro.

Il Richiamo della Foresta è invece al quarto posto con 17mila euro, per un totale di 768mila euro. Per altri approfondimenti vi invitiamo a recuperare anche la recensione del nuovo film con Harrison Ford.